Учительница школы в Улан-Удэ о нападении: Человек просто топором рубит детей

Учительница русского языка Ирина Раменская, во время урока которой произошло нападение на школу в Улан-Удэ, рассказала о случившемся, отметив, что узнала в нападавшем Антона Бичивина.

«Я вела урок, открылась дверь, и что-то кинули. Я не поняла, мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить детей. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет – там все пылало. У меня просто… я уже истекала кровью», – рассказала учительница.

Она сообщила, что видела среди нападавших Антона Бичивина, но не знает, были ли у него сторонники.

«Ну, вот в моих глазах стоит Антон, с топором. Это уже когда я выводила детей. А кто в меня кидал, я не знаю», – добавила Раменская, слова которой приводит Telegram-канала Mash.

Антон Бичивин в пятницу утром пришел в школу и, поднявшись на третий этаж, кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса. После этого подросток напал с топором на учителя и учеников.

Вместе с тем, данные о нападавших до сих пор разнятся. По разной информации, их было от одного до трех.

Также поступают разные сведения о пострадавших. По некоторым данным, ранены от четырех до семи человек. Одной из девочек подростки отрубили палец, еще одному мальчику повредили спину, учительница, пытавшаяся защитить детей, госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.