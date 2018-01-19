СК заявил об одном нападавшем на школу в Бурятии

Нападение на школу в Улан-Удэ подросток организовал в одиночку, он установлен и задержан, находится в больнице после попытки суицида, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«На данный момент установлено, что напавший пришел в школу один. Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид», – сказала она, передает РИА «Новости».

Отметим, что данные о нападавших до сих пор разнятся. По разной информации их было от одного до трех. Известно, что одним из нападавших был ученик девятого класса Антон Бичивин, который кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где занимался седьмой класс, после чего напал с топором на учителя и учеников.

Также разнятся данные о пострадавших. По информации прокуратуры республики, в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших и сам нападавший, который пытался ранить себя ножом. В то же время власти республики сообщают, что ранены четыре человека, в том числе три ученика седьмого класса. Руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин сообщил о семи пострадавших.

При этом родственница одного из учеников рассказала, что школьники знали о готовящемся нападении.