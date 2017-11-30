Установлена личность напавшего на школу в Улан-Удэ

Установлена личность подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ – им оказался ученик девятого класса Антон Бичивин.

Кроме того, по предварительным данным, в нападении участвовали три человека. Вторым нападавшим мог быть друг Антона – Александр Рогальский, сообщает Telegram-канала Mash.

Однако, по другой информации, Рогальский не участвовал в нападении, а сидел на уроке в другом классе. При этом подросток успел дойти до дома, рассказать родителям о нападении, после чего за ним приехала полиция и задержала его.

По данным портала, Бичивин вошел в школу и сразу направился в кабинет, где проходили занятия у седьмого класса. Открыв дверь, он метнул в класс коктейль Молотова. Начался пожар. Дети бросились врассыпную, началась паника.

Учительница, которая вела урок, попыталась остановить Антона и защитить детей, но подросток ударил ее топором, после чего стал нападать на детей.

Всего ранены пять человек. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших – в состоянии средней тяжести, у учителя – черепно-мозговая травма, передает «Интерфакс».

Пострадавшим детям по 13 лет. У них сочетанные травмы и резаные травмы от топора. От огня никто не пострадал. Одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина.

В настоящее время Бичивин задержан.