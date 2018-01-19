Задержан напавший на школу в Бурятии подросток

Подросток, совершивший нападение на школу в Улан-Удэ, задержан, сообщает СК.

По предварительным данным, на школу в микрорайоне Сосновый Бор напал ученик девятого класса. Он атаковал семиклассников, а после «при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение».

Пострадали трое учеников и учитель, сообщается на сайте СК.

«Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются», – говорится в сообщении.

В отношении ученика открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). Кроме того, будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы.

Министр образования республики Баир Жалсанов, который находится на месте происшествия, сообщил, что занятия в школе отменены, передает ТАСС.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что напавший на школу подросток «пытался ранить себя», он госпитализирован.

Напомним, сообщалось, что на школу напал один подросток с топором и «коктейлем Молотова». Но позднее источник, близкий к правительству Бурятии, заявил, что нападавших было трое, двое из них скрылись.