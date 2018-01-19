СМИ сообщили о нападении ребенка с топором на школу в Бурятии

В Улан-Удэ ребенок напал на учеников и устроил пожар в школе, заявил источник в правоохранительных органах Бурятии.

Источник ТАСС утверждает, что на школу в поселке Сосновый Бор напал «мальчик лет десяти», который «ворвался» в учебное заведение «с топором, ранил нескольких детей и устроил пожар».

По другим данным, на школу напал вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова», передает РИА «Новости».

В МВД по Бурятии подтвердили факт ЧП.

В ГУ МЧС по Бурятии подтвердили информацию о пожаре в школе. В ведомстве сообщили, что «площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 кв. м». Пожар ликвидирован, пострадавших от огня и угарного газа нет. Было эвакуировано более 500 человек.

Официальный представитель СУСК по Бурятии Дмитрий Столяров заявил, что «пока нет информации, на место прибыли наши следователи», группа работает в школе №5 в Октябрьском районе Улан-Удэ.

СМИ пишут, что школа сильно пострадала от огня.

Глава Бурятии Алексей Цыденов возвращается из командировки в Монголии после известия о нападении.

Напомним, ученик в школе деревни Смольное в Челябинской области на перемене ранил ножом сверстника.

В понедельник 16-летний бывший ученик школы № 127 в Перми устроил в учебном заведении резню, в результате которой пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.