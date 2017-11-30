Омбудсмен назвала число ножевых ранений пермской учительницы

Учительница Наталия Шагулина, получившая тяжелые травмы при спасении детей в драке с поножовщиной в пермской школе, получила 17 ударов ножом, сообщила детский омбудсмен в Пермском крае Светлана Денисова.

«Учитель 4 Б класса Шагулина Наталия Васильевна – герой! Она получила 17 ножевых ранений, спасая детей. Ее состояние остается очень тяжелым. Пожелаем все вместе ей выздоровления!», - написала Денисова в Facebook.

Напомним, драка с поножовщиной произошла в понедельник в школе. Резню устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая тяжелое ножевое ранение шеи.

Сообщалось также, что раненная в Перми учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.