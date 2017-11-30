Раненая в Перми учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников

Состояние учительницы, пострадавшей при поножовщине в пермской школе №127, улучшилось, женщина начала разговаривать, сообщили в городской больнице №4 Перми.

Отмечается, что во время визита в медучреждения губернатора Прикамья Максима Решетникова и главы Минобрнауки Ольги Васильевой педагог в первую очередь поинтересовалась о состоянии учеников, передает ТАСС.

«Она (учительница, – прим. ВЗГЛЯД) с ними (Решетниковым и Васильевой, – прим. ВЗГЛЯД) поговорила, и это был первый вопрос, который она им задала – как мои детки. Губернатор при этом вручил ей букет цветов», – сообщили в больнице.

Собеседник агентства добавил, что несмотря ни на что, состояние педагога остается тяжелым.

«Она разговаривает, но она в реанимации, и будет там точно еще не один день», – сообщили в стационаре.

Ранее сообщалось, что зачинщики драки с применением холодного оружия в пермской школе № 127 переведены из реанимации, пострадавшая от их рук учительница пришла в себя.

До этого руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева сообщила, что учительница Наталья Шагулина во время конфликта подростков приняла весь удар на себя.

Во вторник среднюю общеобразовательную школу № 127 в Перми, где пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей от поножовщины, закрыли.