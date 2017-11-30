Пермские власти: Учительница приняла весь удар на себя

Учительница Наталья Шагулина, получившая тяжелые травмы в результате поножовщины в пермской школе № 127, во время конфликта подростков приняла весь удар на себя, сообщила руководитель департамента образования Перми Людмила Гаджиева.

По словам Гаджиевой, Наталья Шагулина имеет 25-летний педагогический стаж.

«В этой школе работает очень давно и зарекомендовала себя только с самой положительной стороны. Очень любит детей, ее очень любят родители, то есть у них полный контакт идет в классе. Слава богу, что у нас есть такие достойные учителя, которые даже в экстренной ситуации ведут себя очень правильно», – передает РИА «Новости» слова Гаджиевой.



Она рассказала также, что учительница находилась в классе, и когда два подростка ворвались в него, она приняла весь удар на себя, сделала все, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, поэтому получила больше всех ножевых ранений.

«Мы считаем, что это мужественный, геройский поступок», – отметила Гаджиева.



Она отметила также, что у Шагулиной есть семья, двое детей, причем дочь учится в шестом классе в этой же школе.



Ранее главный врач пермской городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин рассказал, что Шагулина пришла в сознание, но пока не может разговаривать.



«Она пришла в сознание. Она все понимает, реагирует на просьбы, на обращенную речь, просто она еще на искусственной вентиляции легких, она еще слаба», – сказал Ронзин, добавив, что разговаривать пострадавшая пока не может.



По его информации, подростки, ставшие инициаторами конфликта с поножовщиной, находятся в состоянии средней тяжести, у их палат дежурят сотрудники полиции.



По словам Гаджиевой, пермские власти выделят материальную помощь семьям пострадавших в драке.



