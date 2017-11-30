Пермскую школу временно закрыли после поножовщины

Средняя общеобразовательная школа №127 в Перми, где в результате драки с поножовщиной пострадали 15 человек, в том числе младшеклассники, во вторник закрыта.

Объявлений о сроках прекращения и возобновления учебного процесса нет, но в здание учебного заведения во вторник не пропускают. У ворот на входе на школьную территорию дежурят сотрудники полиции, передает РИА «Новости».

Свет в большинстве классов и помещений учреждения не горит.

Драка с поножовщиной произошла в понедельник в школе. Резню устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая тяжелое ножевое ранение шеи. Мотивами преступления называют желание подростков прославиться.