Врачи рассказали о состоянии учительницы и зачинщиков поножовщины в пермской школе

Зачинщики драки с применением холодного оружия в пермской школе № 127 переведены из реанимации, пострадавшая от их рук учительница пришла в себя, сообщил главврач городской клинической больницы № 4 Андрей Ронзин.

«Женщина пришла в себя, она в сознании, но еще на искусственной вентиляции (легких). Все понимает», – сказал главврач, передает «Интерфакс».

Он также отметил, что двое подростков переведены из реанимации в отделение, их состояние оценивается как средней тяжести.

Средняя общеобразовательная школа № 127 в Перми, где в результате драки с поножовщиной пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей, во вторник закрыта.

Мотивами преступления называют желание подростков прославиться. Один из подростков, по данным уполномоченной по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).