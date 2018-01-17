В Челябинской области школьник на перемене ранил ножом сверстника

В деревне Смольное Сосновского района Челябинской области ученик 9-го класса во время драки на перемене ранил ножом сверстника, сообщили в областной прокуратуре.

«Затяжной конфликт между учащимися 9-го класса. В школе на перемене один другого ударил ножом. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает», – передает ТАСС слова представителя прокуратуры.

В прокуратуре уточнили, что оба подростка – с задержкой развития. Одному из них – 16 лет. На месте работают полицейские. Также проводится проверка соблюдения требований безопасности нахождения детей в школе.

Администрация учебного заведения уже подтвердила факт инцидента, назвав его «небольшой потасовкой между подростками».

«Один из них сгоряча ткнул другого небольшим ножиком, проникающего ранения нет. Все обошлось», - сообщила директор школы Людмила Гилязова.

По ее словам, 17-летнего пострадавшего госпитализировали в Сосновскую Центральную районную больницу. Ножом его ударил 16-летний подросток.

Источник в администрации района сообщил, что в школу оперативно прибыли полиция и машина скорой помощи из населенного пункта Саккулово, а также реанимация из Долгодеревенского. Пострадавший подросток был в сознании, обильной кровопотери не было, не задеты и жизненно важные органы.

«Он находится сейчас в общей палате медицинского учреждения», – сообщил директор.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина заявила, что семьи обоих детей благополучные.

Напомним, в понедельник в результате драки с поножовщиной в школе №127 в Перми пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей.

Сотрудники охранной организации «Аякс-Безопасность», которые занимались охраной школы №127 в Перми, рассказали о нападении подростков на учебное заведение.