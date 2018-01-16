Охранники пермской школы рассказали о нападении

Сотрудники охранной организации «Аякс-Безопасность», которые занимались охраной школы №127 в Перми, рассказали о нападении подростков на учебное заведение.

Охранники рассказали, что примерно в 10.00 (8.00 мск) в школу зашли два подростка, учащиеся школы. Они вели себя как обычно, не проявляли признаков агрессии. Ученик Александр прошел через турникет с помощью магнитного пропуска, а у Льва пропуска не было. Охранник его не пропустил. Тогда Лев сказал, что забыл пропуск дома, сообщает «Коммерсант».

Охранник дала Льву журнал, куда записываются все, кто забыл магнитные пропуска, по распоряжению руководства школы. Подросток записался и прошел в школу.

Спустя некоторое время охранник увидела в коридоре школы на первом этаже учеников, спускавшихся по лестнице. Они сообщили, что на третьем этаже находятся два подростка с ножами. Тогда она нажала кнопку с сигналом тревоги на пульт Росгвардии и запросила помощи в ЧОП.

На место прибыла группа быстрого реагирования, которая обнаружила в одном из кабинетов школы на третьем этаже двух подростков. У одного из них был нож, оба они были в крови. По свидетельствам охранников, один из бойцов группы выбил нож из рук подростка и растащил школьников друг от друга в разные стороны. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли через минуту и задержали подростков.

Охранник школы тем временем увидела окровавленную учительницу и вызвала скорую помощь.

Заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева заявила, что в этой школе безопасность была с технической точки зрения обеспечена - тревожная кнопка сработала, а подростков пропускали по школьной карте. Фирма «Аякс» имеет лицензию.

Напомним, в понедельник в результате драки с поножовщиной в школе №127 в Перми пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей. Во вторник школа закрыта.

Мотивами преступления называют желание подростков прославиться. Возбуждено уголовное дело. Зачинщики драки переведены из реанимации, пострадавшая учительница пришла в себя.