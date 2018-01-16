Названа обслуживавшая пермскую школу охранная фирма

Безопасность пермской школы №127, где в понедельник в результате поножовщины были ранены 15 человек, с технической точки зрения была обеспечена, сообщила заместитель главы городской администрации Людмила Гаджиева.

«В этой школе, как оценивают ее силовые структуры, безопасность была с технической точки зрения обеспечена, то есть тревожная кнопка сработала, и пропускной режим был обеспечен – там стоит турникет, пропускали по школьной карте, и обслуживала фирма, которая имеет лицензию», – сказала Гаджиева, передает РИА «Новости».

По ее словам, обслуживание школы осуществляло охранное агентство «Аякс».

«Тем не менее, сработал человеческий фактор, когда охранник-женщина на входе пропустила одного ученика школы, а второго – бывшего ученика. Мы понимаем, что никто не застрахован, но это не снимает с нас ответственности за системное решение проблем по безопасности, поэтому наша задача обеспечить периметр», – уточнила она.

Средняя общеобразовательная школа №127 в Перми, где в понедельник в результате драки с поножовщиной пострадали 15 человек, в том числе ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей, во вторник закрыта.

Мотивами преступления называют желание подростков прославиться. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Зачинщики драки во вторник переведены из реанимации, пострадавшая от их рук учительница пришла в себя.