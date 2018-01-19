Источник заявил о трех нападавших на школу в Бурятии

На школу в Улан-Удэ напали три человека, которые попали в нее под видом учеников, заявил источник, близкий к правительству Бурятии.

По словам источника РИА «Новости», в школе эти люди надели маски и «устроили пожар» в одном из классов.

«Когда дети и учитель начали выбегать из кабинета, они встречали их на входе и наносили удары, сейчас выясняется, чем именно», – заявил источник.

Он сообщил, что в результате нападения пострадали учитель и три ученика седьмого класса, пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, пострадал один из нападавших, двое других смогли сбежать.

Напомним, прежде сообщалось об одном нападавшем, который был вооружен топором и «коктейлем Молотова». Нападение произошло в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ. Минздрав Бурятии сообщил, что пострадали «одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение».