Подросток ранил трех человек в школе в Бурятии

В Минздраве Бурятии подтвердили нападение подростка на школу в Улан-Удэ, в результате нападения пострадал он сам и еще три человека.

Как сообщили в ведомстве, пострадали «одна учительница, двое учеников и сам подросток, устроивший нападение», передает ТАСС.

Нападавшего доставили в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ. Двоих пострадавших от его действий оперируют в военном госпитале в поселке Сосновый Бор, у них колото-резаные раны.

Напомним, СМИ сообщали, что на школу напал вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова». Произошел пожар.