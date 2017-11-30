В результате нападения на школу в Бурятии пострадали пять человек

Четверо детей и женщина 44 лет пострадали в результате нападения на школу в Улан-Удэ, сообщил министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Трое детей находятся в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших – в состоянии средней тяжести, их доставили в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ, передает ТАСС.

В пресс-службе прокуратуры Бурятии подтвердили, что в деле о нападении может появиться второй подозреваемый 2000 года рождения.