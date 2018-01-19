Число пострадавших при нападении на школу в Бурятии возросло до семи человек

Семь человек пострадали в пятницу утром в школе в поселке Сосновый Бор в Бурятии, где подросток с топором совершил нападение на учеников и учительницу, сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин.

«Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина», – передает ТАСС слова Тимкина.

Напомним, сообщалось, что на школу напал один подросток с топором и «коктейлем Молотова». Но позднее источник, близкий к правительству Бурятии, заявил, что нападавших было трое, двое из них скрылись.

СК сообщил, что нападавший задержан.

Ранее отмечалось, что в результате нападения на школу в Бурятии пострадали пять человек.