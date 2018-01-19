Ученики бурятской школы знали о готовящемся нападении: Будет мясо

Ученики школы в поселке Сосновый Бор в пригороде Улан-Удэ, где в пятницу подросток совершил нападение с топором на учеников и учителя, знали о готовящемся нападении, рассказала родственница одного из учеников.

Женщина рассказала, что одна из родительниц со слов дочери написала в классном чате, что якобы к девочке накануне подошел ученик старших классов и сказал: «Не приходи завтра в школу – будет мясо», передает infpol.ru.

По словам женщины, ее внук, переживший нападение на школу, находится в шоке от пережитого.

«Его трясет. Он приехал утром на такси со школы. У них должно было быть несколько уроков. Но когда произошло нападение, в школе началась паника. Их учитель вывела из школы на улицу, пересчитала, благо все они успели одеться. Кто-то из его одноклассников вызвал такси, и водитель бесплатно довез каждого до подъезда», – рассказала женщина.

Она рассказала также, что младшеклассники выбегали на мороз без верхней одежды и стучались в подъезды близлежащих домов, чьи жители согрели малышей и позвонили их родителям.

«Сосновый Бор – военный поселок. Школа сейчас оцеплена военными, внутрь никого не пускают», – передает ТАСС сообщение пресс-службы регионального Минобра.

В пресс-службе Росгвардии добавили, что представители ведомства также работают на месте происшествия.

Напомним, сообщалось, что на школу напал один подросток с топором и «коктейлем Молотова». Но позднее источник, близкий к правительству Бурятии, заявил, что нападавших было трое, двое из них скрылись.

СК сообщил, что нападавший задержан.

Сообщалось также, что в результате нападения на школу в Бурятии пострадали пять человек.