Названа возможная причина нападения подростка с топором на школу в Улан-Удэ

По предварительной версии, девятиклассник Антон Бичивин организовал нападение на школу в Улан-Уде из-за двойки в четверти по русскому языку.

Как сообщает Teleram-канал Mash, Бичивин получил двойку в четверти по русскому языку, что означало недопуск подростка к экзаменам. Якобы после этого он решил отомстить.

Сообщается также, что незадолго до нападения Бичивина проверил школьный психолог и не нашел никаких отклонений.

Напомним, сообщалось, что на школу напал один подросток с топором и «коктейлем Молотова». Но позднее источник, близкий к правительству Бурятии, заявил, что нападавших было трое, двое из них скрылись.

Сообщалось также, что в результате нападения на школу в Бурятии пострадали семь человек, а ученики школы знали о готовящемся нападении.