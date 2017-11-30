Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков.

Второе за неделю нападение на школу поставило ребром вопрос о блокировке соцсетей. Причина проста – в полиции заявили о возможной взаимосвязи вооруженных нападений школьников в Перми, Челябинской области и Бурятии, произошедших на этой неделе: все атаки могут быть связаны через соцсети.

По статистике, соцсеть «ВКонтакте» является самой популярной среди российских школьников: в ней зарегистрировано почти 7 млн детей в возрасте до 16 лет. Многие из групп, в которых состоят школьники, размещают шутливый контент, периодически используя темы оружия и насилия, а агрессия и призывы к насилию чаще всего присутствуют в комментариях. В пресс-службе соцсети открестились от обвинений правоохранителей, заявив, что подозреваемые не посещали «ВКонтакте» несколько лет, а «внутренний мониторинг не выявил никаких активных страниц предполагаемых виновников» в нападениях на школы.

Однако замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что соответствующие группы «ВКонтакте» все равно будут блокироваться. «Призывы к массовой резне – это признаки терроризма, призывы к деструктивному поведению – это экстремизм, а вовлечение в совершение преступления несовершеннолетних, которые в итоге могут лишиться жизни, – это призыв к суициду», – цитирует слова чиновника RT. На 13.00 было известно о блокировке трех групп.

Нужна новая система воспитания

Сами пользователи сетей (блогеры) стали активно высказываться о возможном вмешательстве правительства в работу соцсетей.

На ваш взгляд Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события? Соцсети оказали ключевое влияние

В какой-то степени могли повлиять

Не вижу такой связи



«О школьниках у нас не принято говорить, вроде как дети еще. А эти самые дети взрослеют гораздо раньше, убивать людей начинают гораздо раньше, потому что хотят заявить о себе, о том, что они есть и с их мнением тоже нужно считаться. Яркий вам тому пример – первая волна митингов Навального (будь он трижды неладен). Нынешние школьники уже не дети, и чем раньше мы это поймем, тем быстрее мы развернем в нужную сторону систему воспитания и регулирования нашего общества. Современные источники информации разогнали общество так, что подросток в 15 лет может принести гораздо больше пользы, чем выпускник вуза 10 лет назад. Так давайте направлять эту энергию в правильное русло, иначе она находит выход сама», – призывают авторы Telegram-канала «Медиатехнолог».

«Это же интернет, а не Минобр уничтожил «за ненадобностью» то жалкое подобие психологической помощи в школах, которое там еще оставалось. Это интернет, а не чиновники угрожает отчислением курсантам за танцы в трусах. Интернет, а не учителя унижает и запугивает детей, участвующих в митингах протеста. Это же соцсети виноваты в том, что за лайк или репост любой подросток может получить реальный срок в тюрьме. А потом эти взрослые клоуны будут прикрываться случившимися трагедиями, внедряя в школьное расписание очередной никому не нужный курс морали, храмоведения или еще какой-нибудь высокодуховной ерунды. Вот только никакие семинары по патриотизму не помогут подростку любить родной Усть-Зажопинск, если лучшая профессия, которую он может там получить, – это раскладывать по укромным уголкам закладки с щепотью марихуаны», – написала в Facebook блогер Кристина Потупчик.

На эту тему

Вице-президент Фонда открытой новой демократии, политолог Анна Федорова считает, что сознание инфантильной, неразвитой личности устроено по принципу «что бы ни случилось – я не виноват».

«Виноват всегда кто-то другой. Например, группы в социальных сетях! Госдеп! Пятая колонна! Еще инфантильное сознание не умеет признавать ошибки и трагические случайности. Поэтому на трагедию в Бурятии та же Мизулина выдает такую дикую реакцию: «Это могла быть спланированная через соцсети акция». Кругом неведомые мифические страшные враги. Нельзя же сказать: виновата семья, виновата школьная травля, виноват невнимательный врач. Поэтому результатами таких событий у нас всегда бывают две вещи: что-то запретить и что-нибудь усилить. Закрыть пару десятков аккаунтов и закупить каких-нибудь рамок на три миллиарда. И толку будет как обычно», – написала Федорова в своем Telegram-канале Lasombra.

Блогер Илья Варламов считает, что виновными в трагедии будут назначены социальные сети и компьютерные игры. «Наверняка какой-нибудь депутат потребует запретить группы, пропагандирующие криминальную субкультуру у подростков (АУЕ – «арестантский уклад един»). Говорят, один из нападавших состоял в такой группе. Возможно, посадят админов нескольких таких групп. Через несколько дней о трагедии быстро забудут. Во-первых, на носу выборы, не время грустить и думать о плохом. Во-вторых, в стране есть куда более важные проблемы – того и гляди курсанты опять портки снимут и начнут танцевать на камеру, оскорбляя ветеранов. Насилие – это чаще всего крайняя мера, это отчаяние, когда нет других выходов. Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол, считают их неполноценным говном, из которого заботливые руки взрослых должны слепить конфетки по образу и подобию своему. Загнанные в угол дети берут в руки топор. Все просто, страшно и просто», – написал он в Telegram-канале Varlamov.ru

Что блокировать, а что – нет?

Однако помимо соцсетей есть и другие источники информации о насилии – компьютерные игры и телевидение. Эксперты считают, что «фоновая жестокость» может бессознательно откладываться на подкорке ребенка годами.

«Если насилие не пропагандировать, то его и не будет, – считает гендиректор InfoWatch Наталья Касперская. – Роскомнадзор несет обязанность блокировать вредоносный контент. «ВКонтакте» для внешнего наблюдателя выглядит как единый сайт, и Роскомнадзор не может блокировать отдельные группы, он может заблокировать весь сайт целиком. Поэтому надежда на сознательность руководителей соцсетей, которые по требованию ведомства должны заблокировать группы, представляющие угрозу».

Когда же пользователи запрещенных групп стали говорить о том, что запрет соцсетей вызовет новую волну агрессии среди школьников, Касперская привела следующий пример: «Человек, который не знает о наркотиках, не будет их принимать, правильно? Если представим, что все группы, пропагандирующие насилие, будут заблокированы, то оно исчезнет как явление».

Директор новгородской гимназии «Эврика» Владимир Голубев сообщил газете ВЗГЛЯД, что возможную агрессию школьников могут спровоцировать не только социальные сети.

«Полностью интернет для школьников, конечно, нельзя закрыть, но блокировка групп, которые призывают к жестокости, необходима. Соцсети много дают негативной информации, но помимо них ведь есть еще телевидение, реже – радио, где эти события очень громко муссируются. Возможно, стоит дозировать информацию», – считает Голубев.

Доберутся до игр?

«Что касается возможности заблокировать – то это в большей степени вопрос выявления, чем собственно закрытия доступа», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД основатель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

Но есть еще одна проблема, указал собеседник. Это

«зашкаливающий объем насилия в современных играх. Вещи, которые в моем детстве считались находящимися за гранью, теперь нормальны для игры»,

– подчеркивает Завалишин. Запрет на некоторые игры технически возможен, как и блокировка жестоких сцен в некоторых играх, полагает собеседник. Но, по его словам, тогда возникнет вопрос в применении российской юрисдикции к производителям игр. Необходима системная работа по понижению фона материалов, которые содержат в себе избыточную агрессию», – полагает Завалишин.