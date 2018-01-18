Власти не стали связывать поножовщину в школе в Челябинской области с событиями в Перми

Произошедшая в среду ссора в школе поселка Смольное Челябинской области, в ходе которой один ученик поранил ножом другого, не имеет ничего общего с нападением в пермской школе, сообщил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

«В обоих случаях мотивы и причины еще выясняются, но я себе слабо представляю, что эти два происшествия могут иметь между собой какую-либо связь. По предварительным данным, в школе поселка Смольное более слабый ученик пытался защититься от второгодника, который его донимал», – передает ТАСС слова Кузнецова.

Ранее сообщалось что ученик в школе деревни Смольное в Челябинской области на перемене ранил ножом сверстника. Пострадавший был доставлен в больницу. Отмечается, что оба участника конфликта имеют задержки в развитии.

Напомним, резню в школе № 127 в Перми в понедельник устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом Александром Буслидзе. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Сообщалось также, что в четверг школа снова открылась.