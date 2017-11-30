Пермскую школу после поножовщины открыли для занятий

В четверг снова открылась пермская школа №127, где в понедельник произошла драка с поножовщиной, в результате которой пострадали 15 человек.

Занятия в школе начались в 8.00 (6.00 мск), оцепление вокруг школы снято, доступ детей на территорию открыт. На входе в школу детей встречают учителя, охранники школы и представители ЧОП, передает РИА «Новости».

Фойе и крыльцо здания школы перед началом занятий отмыли от следов крови.

Школьников на занятия провожают родители, которые внутрь здания не заходят, но внимательно следят за происходящим с улицы.

«Моей дочери понадобилась психологическая помощь. Она, к счастью, не видела произошедшего, но слышала. Теперь боится. Мы обратились к психологу. Сами тоже очень переживаем. До сих пор не по себе, очень страшно», – рассказала мама одной из пятиклассниц Ирина.

Подросткам, совершившим нападение на учащихся пермской школы №127, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.