Устроившим резню в Перми подросткам предъявили обвинение

Подросткам, совершившим нападение на учащихся пермской школы №127, предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, 15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик пермской школы №127 – пришли в учебное заведение, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения, говорится в сообщении на сайте СК.

После этого обвиняемые нанесли удары ножом друг другу, в связи с чем они были госпитализированы. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО.

В ведомстве также отметили, что подросткам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а,в,ж» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Напомним, резню устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом Александром Буслидзе. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Раненная учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.