Суд арестовал устроивших поножовщину в Перми подростков

Суд постановил заключить под стражу на два месяца подростков, устроивших поножовщину в пермской школе и ранивших 15 человек.

В прокуратуре отметили, что зачинщики поножовщины пока останутся в больнице, потом их переведут в СИЗО, передает РИА «Новости».

Напомним, драка с поножовщиной произошла в понедельник в школе. Резню устроил 16-летний бывший ученик школы Лев Биджаков вместе со своим другом. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Сообщалось также, что раненная в Перми учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.