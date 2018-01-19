Из-за ЧП в школах «ВКонтакте» начала зачищать подростковые группы в соцсети

После громких ЧП в российских школах соцсеть «ВКонтакте» удалила запрещенную информацию в трех группах по требованию Роскомнадзора.

«В Роскомнадзор поступили требования Роспотребнадзора о признании запрещенной информации, способной побудить школьников к противоправным, асоциальным поступкам, результатом которых могут стать действия суицидального характера. По данным на 13.00 пятницы, поступили требования в отношении трех групп в социальной сети «ВКонтакте». Данные интернет-страницы внесены в Единый реестр запрещенной информации», – сообщается на сайте ведомства.

Роскомнадзор направил в адрес администрации социальной сети требования удалить противоправную информацию. «Вконтакте» их оперативно выполнила.

Ранее в пятницу замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что ведомство выявило в социальных сетях ряд групп, в которых публикуются призывы к насилию с применением холодного оружия в школах. Он пообещал, что эти сообщества будут заблокированы уже в пятницу.

Напомним, на этой неделе в российских школах случилось два крупных ЧП. В понедельник в пермской школе №127 между двумя подростками произошла драка на ножах, пострадали 15 человек, среди которых ученики младших классов и учительница. Подозреваемых задержали и завели уголовное дело о покушении на убийство.



В пятницу произошло нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ. Антон Бичивин пришел в школу и, поднявшись на третий этаж, кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где шел урок литературы. После этого подросток напал с топором на учителя и учеников. Данные о нападавших до сих пор разнятся. По разной информации, их было от одного до трех.