Минкомсвязь заблокирует в соцсетях призывающие к резне в школах группы

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил, что ведомство выявило в социальных сетях ряд групп, в которых публикуются призывы к насилию с применением холодного оружия в школах, эти сообщества будут заблокированы уже в пятницу.

«Группы, призывающие к резне в школах, будут заблокированы, поскольку в своей деятельности они сразу же попадают и под призывы к терроризму, и под экстремизм, потому что они пропагандируют массовое антисоциальное поведение, по сути дела, провоцируют школьников на самоубийство», – заявил Волин, передает ТАСС.

Он добавил, что блокировка таких групп начнется уже в пятницу, 19 января. Соответствующие действия предпримут сотрудники Минкомсвязи, Роскомнадзора и администрации социальных сетей.

В течение недели произошли сразу два громких нападения в российских школах.

В понедельник резню в пермской школе № 127 устроил 16-летний бывший ученик Лев Биджаков вместе со своим другом Александром Буслидзе. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

В пятницу девятиклассник Антон Бичивин пришел в свою школу в Улан-Удэ и, поднявшись на третий этаж, кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса. После этого подросток напал с топором на учителя и учеников. Поступают разные сведения о пострадавших. По некоторым данным, ранены от четырех до семи человек. Одной из девочек подростки отрубили палец, еще одному мальчику повредили спину, учительница, пытавшаяся защитить детей, госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Возможным мотивом преступления Бичивина названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.