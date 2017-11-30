По факту резни в пермской школе возбуждено второе уголовное дело

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в связи с нападением двух подростков на учеников и учительницу пермской школы № 127, сообщил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев.

«Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность», – сказал он, передает ТАСС.

В среду 16-летнему Льву Биджакову и Александру Буслидзе предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

Напомним, резню подростки устроили в понедельник. Пострадали 15 человек – ученики четвертого класса и учительница, пытавшаяся защитить детей и получившая 17 ножевых ранений.

Раненая учительница после прихода в сознание первым делом спросила про учеников.