Новое нападение на школу породило призывы к кардинальным мерам

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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Трамп и Назарбаев нашли замену «Минску»

Идея перенести переговоры из Минска, предположительно, в Астану возникла после встречи Назарбаева и ТрампаФото: Olivier Douliery/CNP/Global Look Press
«Крылов об этом писал: как вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Так один из представителей ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник оценил озвученное лидером Казахстана Назарбаевым предложение президента США Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска. Эксперты оценили идею и последствия смены площадки для переговоров. Подробности...
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Концепция применения «Терминаторов» имеет свои слабости

Американские оборонщики назвали «Терминатор» особо опасным для сухопутных войск СШАФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Весной в ВС РФ поступят БМПТ «Терминатор». Российская военная мысль отводит этой машине важную роль на поле боя, заявляется даже о принципиально новой тактике их применения, которая должна сломить сопротивление сухопутных сил США. Но наземной войны с США пока не предвидится, так что появление «Терминатора» может быть продиктовано другой причиной, куда более прозаичной. Подробности...
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Трамп добился рекордной ненависти к США

Социологи зафиксировали в прошлом году особый прилив любви к политике США среди жителей ЛиберииФото: Luc Gnago/Reuters
США за 2017 год сумели уронить свою популярность в мире до исторического минимума, пишут американские социологи. К тем, кто и раньше не любил эту страну, добавились те, кто ненавидит Трампа. Но что самое удивительное – рейтинг России, напротив, даже вырос, несмотря на антироссийскую кампанию в мировых СМИ. Чем объясняется происходящее? Подробности...
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Новое нападение на школу породило призывы к кардинальным мерам

По данным СК, нападавшим был ученик 9-го класса Антон Бичивин. Очевидцы говорят о двоих нападавшихФото: с личной страницы на vk.com
Очередное нападение в школе, на сей раз в Улан-Удэ, продемонстрировало, что проблема оказалась шире, чем это виделось после атаки в Перми. Депутаты говорят о необходимости кардинальной смены системы образования, сенаторы – о контроле за соцсетями. Между тем непонятно, что нужно делать здесь и сейчас, чтобы нападения больше не повторялись. Подробности...
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Предложения ужесточить наказание подростков выглядят глупо

Антон Крылов, журналист
В случае с решившимися убить себя, а перед тем отомстить всему миру подростками никакое ужесточение наказаний и даже введение четвертования или сажания на кол не поможет. Нужно придумывать что-то другое. Подробности...
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Мне тоже не нравится, когда юноши поддёргивают трусики

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Предлагаю взглянуть на «проблему ульяновских курсантов». Суть проблемы: неуважение к форме, гендерная неопределенность… что ещё? Если бы так сделал мой сын, я бы расстроился. Но с этого момента – давайте включим воображение. Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Скорее не разделяю

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          Новое нападение на школу породило призывы к кардинальным мерам

          По данным СК, нападавшим был ученик 9-го класса Антон Бичивин. Очевидцы говорят о двоих нападавших   19 января 2018, 12:02
          Фото: с личной страницы на vk.com
          Текст: Антон Крылов

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          Очередное нападение в школе, на сей раз в Улан-Удэ, продемонстрировало, что проблема оказалась шире, чем это виделось после атаки в Перми. Депутаты говорят о необходимости кардинальной смены системы образования, сенаторы – о контроле за соцсетями. Между тем непонятно, что нужно делать здесь и сейчас, чтобы нападения больше не повторялись.

          Когда полиция и другие силовые структуры после чрезвычайных происшествий устраивают массовые проверки по всей стране, весьма часты скептические комментарии в стиле «после драки кулаками не машут» или «молния два раза в одно место не бьет».

          Как выяснилось, вполне бьет – пусть от Перми до Улан-Удэ три с лишним тысячи километров, но сценарий нападения на школу в Бурятии отличается от пермского разве что еще большей изощренностью.

          Как и в прошлый раз, первые сообщения о количестве нападавших и о деталях произошедшего разнятся. Кто-то говорит о троих нападавших в масках, которые устроили пожар, а потом встречали выбегающих детей ударами холодного оружия.

          Следственный комитет сообщает о том, что нападавшим был ученик девятого класса Антон Бичивин, который кинул бутылку с коктейлем Молотова в аудиторию, где занимался седьмой класс, после чего напал с топором на учительницу и учеников. Некоторые школьники говорят о двоих нападавших старшеклассниках.

          Отличаются данные о пострадавших: по данным прокуратуры республики, в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших нападавший, который пытался ранить себя ножом. В то же время власти Бурятии сообщают, что ранены четыре человека, в том числе три ученика седьмого класса. РИА «Новости» сообщает о семи раненых, видимо, считая также нападавшего – он попытался покончить с собой. В любом случае, среди наиболее пострадавших, как и в прошлый раз – учительница.

          Появилась информация о том, что нападение было спланированным и некоторые школьники о нем знали. Бабушка одного из учеников рассказала, что одна из родительниц со слов дочери написала в классном чате, что якобы к девочке накануне подошел ученик старших классов и сказал:

          «Не приходи завтра в школу – будет мясо».

          Почему-то этим словам никто не придал значения, и внук этой самой бабушки отправился в школу: «Мой внук все еще находится в шоке от пережитого. Его трясет. Он приехал утром на такси из школы. У них должно было быть несколько уроков. Но когда произошло нападение, в школе началась паника. Их учитель вывела из школы на улицу, пересчитала, благо все они успели одеться. Кто-то из его одноклассников вызвал такси, и водитель бесплатно довез каждого до подъезда», – сообщила она изданию infpol.ru.

          Состояние пострадавших тяжелое: как сообщает РИА «Новости», «одна девочка 11 лет находится в очень тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют, черепно-мозговая травма. Еще одна девочка – там ампутация двух пальцев. Остальных обрабатывают в операционной. У всех рубленые и колотые раны».

          Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность». Нападавшему 15 лет, ответственность за особо тяжкие преступления наступает с 14, поэтому длительный срок заключения ему, скорее всего, гарантирован.

          Отмечается, что подросток не состоял на учете в полиции и рос в благополучной семье.

          Комментарии экспертов (что логично) практически не отличаются от тех, что были даны после нападения на школу в Перми или школьной поножовщины в Челябинской области.

          «Поток кровопролития вряд ли остановится, пока мы не примем кардинальные меры,

          а именно – не изменим нашу систему образования, – заявила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. – Это система жестокости, бездуховности и антипатриотизма... Сколько бы мы металлоискателей ни поставили перед входом в школу, проблему это не решит, потому что от внешнего мира мы сможем школу отгородить... а кто защитит от тех негативных явлений, которые сегодня имеют место быть внутри школы?» – риторически спросила депутат.

          При этом РИА «Новости» передает, что в бурятской школе нет ни рамок, ни охранников: «возле входа сидят только вахтерши».

          Разумеется, вспомнили и «колумбайн-группы» в соцсети «Вконтакте», названные в честь нападения на американскую школу. Как заявила ТАСС председатель временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина, «есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях. В связи с этим стоит вспомнить о суицидальных группах, деятельность которых оказалась организованной и спланированной целой группой лиц».

          Сенатор также пообещала, что «на следующей неделе мы проведем в рамках временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса обсуждение ситуации с экспертами и представителями родительских организаций и предложим необходимые меры».

          Скорее всего, это будут очередные ограничения в адрес соцсетей, которые современные школьники обходят без особых проблем.

          Как передает «Интерфакс», «правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей».

          Разумеется, ограничениями и блокировками соцсетей проблему не решить. Подростки во все времена были внушаемы и повторяли друг за другом без всяких социальных сетей. Первая волна «подражающих самоубийств» прокатилась по Европе еще в конце 18 века, после публикации романа Гете «Страдания юного Вертера», когда не было не то что интернета, но и ежедневные газеты являлись редкостью. А нынешние нападения, по сути, являются разновидностью самоубийства – и в Перми, и в Улан-Удэ агрессоры пытались покончить с собой.

          Если уж говорить о запрете соцсетей, то и средствам массовой информации следует запретить освещать подобные нападения – ведь подростки смотрят телевизор и читают газеты. Но это будет уже совсем другая реальность.

          В любом случае, и родителям, и учителям нужно быть внимательней к детям – очень редко подобные случаи происходят без какой-либо подготовки или предпосылок.

          Охрану школ следует улучшить, но это борьба со следствиями, а не с причинами.

          Отсутствие в нашей стране широкого распространения огнестрельного оружия пока что позволяет избежать такого количества жертв, которым обычно заканчиваются подобные школьные нападения в США.

          Но это, конечно, слабое утешение.


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