СК добавил статью к уголовному делу о нападении на школу в Улан-Удэ

Уголовное дело по двум статьям – «покушение на убийство двух и более лиц» и «халатность» – возбуждено после нападения на школу в Бурятии, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Уголовное дело по факту этого происшествия возбуждено по признакам преступлений по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность», – передает РИА «Новости» слова Петренко.

Она сообщила также, что уголовное дело передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.



«По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии в школе в Бурятии передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Опытные следователи и криминалисты центрального аппарата выехали к месту событий», – заявила Петренко.



Полпред президента в Сибирском округе Сергей Меняйло сообщил, что следственная группа из центрального аппарата СК в пятницу вылетела в Бурятию.



«К сожалению, произошел трагический случай. Следственная группа из Москвы, из Следственного комитета уже вылетела. Руководитель республики, находящийся в поездке в Монголии, выезжает туда. Ситуация локализована», – сказал Меняйло.



Он рассказал о том, что состоялось экстренное совещание силовиков в связи с ЧП, в нем участвовал главный федеральный инспектор по Бурятии.



«Все задачи поставлены, виновники определены и задержаны, с ними идут допросы. Шесть человек пострадало, один из них нападавший. Девочка-семиклассница и учительница находятся в тяжелом состоянии. У девочки открытая черепно-мозговая травма», – сказал Меняйло.

Пресс-секретарь министерства образования республики Ирина Дамбаева рассказала, что школа №5 в поселке Сосновый бор в Улан-Удэ была на хорошем счету.

«Эта школа имеет хорошую историю и была на хорошем счету, также она расположена на территории военного городка и является самой удаленной», – рассказала Дамбаева.



Она отметила, что сейчас во всех школах усилены меры безопасности в связи с ЧП.

Напомним, подросток напал на школу в Бурятии, в результате чего пострадали семь человек.

По другим данным, нападавших было трое.

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.