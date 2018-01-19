Омбудсмен рассказала, кто охранял бурятскую школу

Школа в Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя, не охранялась частным охранным предприятием, сообщила детский омбудсмен по региону Татьяна Вежевич.

«Школа охранялась вахтером, дополнительной охраны ЧОПом не было», – передает РИА «Новости» слова Вежевич.

Напомним, подросток напал на школу в Бурятии, в результате чего пострадали семь человек. По другим данным, нападавших было трое.

Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему девятикласснику плохая оценка по русскому языку.

После нападения на школу в Бурятии было возбуждено Уголовное дело по двум статьям – «покушение на убийство двух и более лиц» и «халатность».