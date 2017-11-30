Арестованы соучастники нападения на школу в Улан-Удэ

Суд арестовал соучастников нападения на школу в Бурятии, сообщили в региональном СК.

«Они арестованы Советским районным судом города Улан-Удэ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что двое соучастников нападения на учеников школы в Улан-Удэ задержаны, одному из задержанных 15 лет, второму – 14. Им уже предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о заключении под стражу.

19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. Он бросил в кабинет коктейль Молотова, а затем с топором напал на детей и преподавателя. В результате пострадали семь человек.