Задержаны соучастники нападения на школу в Бурятии

Двое соучастников нападения на учеников школы в Улан-Удэ задержаны, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Одному из задержанных 15 лет, второму – 14. Им уже предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о заключении под стражу, передает РИА «Новости».

Все трое обвиняемых в нападении – одноклассники.

19 января девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. Он бросил в кабинет коктейль Молотова, а затем с топором напал на детей и преподавателя. В результате пострадали семь человек.

Сообщается, что двое соучастников «разделяли настроение» одноклассника, «знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений».

Кроме того, стало известно, что нападение школьник совершил из-за «ненависти к ряду преподавателей» и конфликтов с другими учениками.