США пригрозили компаниям последствиями за нарушение санкций по Ирану

Госсекретарь США Майк Помпео призвал компании по всему миру подумать о последствиях нарушения односторонних американских санкций по Ирану.

По утверждению госсекретаря, любой исход американских президентских выборов не изменит позицию США по Ирану, поскольку решения Белого дома в отношении Тегерана якобы имеют «двухпартийную поддержку», передает ТАСС.

«Мы задействуем все инструменты в нашем дипломатическом арсенале, чтобы возвращаемые новые резолюции СБ ООН выполнялись. Уверен, что компании по всему миру осознают риск нарушения данных резолюций и будут соблюдать их», – заявил Помпео в интервью The Media Line.

Напомним, в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу. При этом странам, которые не станут соблюдать «обязательства» по реализации санкций, Помпео пригрозил «последствиями» уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

Москва опровергла заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана, назвав заявление Вашингтона «театральной постановкой» и попыткой «заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA». В МИД России расценили слова Помпео как «серьезный удар по авторитету Совета Безопасности [ООН], проявление открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом».

Кроме того, МИД России заявил о провале попытки США восстановить санкции против Ирана и незаконности угроз со стороны США за сотрудничество с Ираном.

Представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель напомнил, что с 8 мая 2018 года США не являются участником СВПД (ядерной сделки с Ираном) и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в отношении Тегерана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана, «поскольку в Совете Безопасности ООН нет определенности на этот счет».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД