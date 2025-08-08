Bloomberg: Москва и Вашингтон готовят «соглашение о территориях»

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Bloomberg, стороны обсуждают документ, в котором предполагается зафиксировать территориальные успехи России и установить параметры перемирия, передает «Лента.Ру».

Собеседники агентства заявляют, что встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может стать платформой для подписания так называемого «соглашения о территориях». Вашингтон, по данным агентства, пытается заручиться поддержкой Киева и союзников в Европе на случай достижения договоренностей.

Источники агентства отмечают, что обсуждается вариант заморозки линии фронта на Украине, однако условия соглашения пока остаются неопределенными и могут быть скорректированы в процессе переговоров.

Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

В качестве возможной площадки для встречи президентов рассматривают одну из арабских стран. Путин назвал ОАЭ подходящей страной для этого мероприятия.