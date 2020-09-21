Лавров заявил о незаконности угроз США за сотрудничество с Ираном

США вполне могут начать грозить санкциями странам, сотрудничающим с Ираном, но эти ограничения будут незаконны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Не буду удивлен, если они (США) продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру, и иногда абсолютно без причин», – сказал Лавров в эфире «Аль-Арабии», передает РИА «Новости».

Он добавил, что пока неясно, будут ли иностранные компании подчиняться указам Вашингтона.

«У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны», – подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что все, кроме США, полагают, что механизма восстановления санкций против Ирана уже не существует.

«Это было предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН, 13 из 15 членов СБ ООН четко формулируют, что нет легальной, политической или моральной причины для чего-то, похожего на восстановление санкций. Все утверждения об обратном не имеют юридической силы. Это оценка всех членов СБ ООН, кроме США и кого-то еще», – сказал Лавров.

Он добавил, что США вышли из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«В резолюции 2231 СБ ООН говорится о том, что любые шаги по восстановлению санкционного режима могут быть инициированы членом СВПД, а США им больше не являются», – заключил Лавров.

В понедельник США объявили о новых санкциях против лидера Венесуэлы Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном.

Глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. В ответ Иран обвинил США во лжи.

В воскресенье генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не намерен делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана.