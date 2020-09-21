США объявили о новых санкциях против Мадуро и Ирана

Вашингтон заявил о введении санкций в отношении венесуэльского лидера Николаса Мадуро за сотрудничество с Ираном, об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Вводим санкции в отношении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро за связи с Ираном», – цитирует РИА «Новости» Помпео.

Он пояснил, что власти Ирана около двух лет сотрудничали с «нелегитимным режимом Венесуэлы» для «обхода оружейного эмбарго ООН».

Кроме того, Помпео объявил о новых санкциях против самого Ирана.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вводятся санкции и оружейное эмбарго в отношении Тегерана, указал госсекретарь.

«Ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС (Ирана)», – сказал Помпео. Также вводятся ограничения против иранской «оборонной индустрии и ее руководителя».

Кроме того, Вашингтон вводит санкции против пяти ученых из Ирана за участие в ядерной программе. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. В ответ Иран обвинил США во лжи.

В воскресенье шенсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не намерен делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана.

В июне Евросоюз вводил санкции против ряда политических деятелей Венесуэлы. Европейский санкционный список против Венесуэлы был расширен до 36 человек.