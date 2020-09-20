Иран обвинил США во лжи после заявления Вашингтона о возвращении санкций

Заявления США о возвращении санкций СБ ООН в отношении Ирана являются ложью, обвинения Вашингтона в адрес Тегерана обусловлены внутриполитическими причинами в США, говорится в заявлении иранского МИД.

«Иран считает, что гневные заявления госсекретаря США Майкла Помпео [в отношении Тегерана] являются шагами, адресованными для внутренней аудитории, и вызваны слабостью и отчаянием в связи с тем, что американцы постоянно получают отрицательный ответ со стороны международного сообщества [на свои инициативы]», – передает заявление ТАСС.

Тегеран отмечает, что «США лгут, говоря о возвращении санкций СБ ООН в отношении Ирана». «Запрос США был отвергнут Советом Безопасности. Процесс восстановления санкций не начнется», – говорится в документе ведомства.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что «для США наступают самые горькие дни и часы». «США выбрали ошибочный путь. Наше послание Вашингтону предельно ясно – (...) действуйте согласно своим обязательствам и прекратите бунт, тогда международное сообщество снова примет вас к себе», – сказал он.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления.

В МИД России заявили, что заявления США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана не соответствуют действительности и являются всего лишь «театральной постановкой». В ведомстве отметили, что факты свидетельствуют о том, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые бы восстановили санкции в отношении Ирана.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что США не могут инициировать процесс восстановления санкций СБ ООН в отношении Ирана.

Ранее в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.