В МИД России ответили на заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана

Заявления США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана не соответствуют действительности и являются всего лишь «театральной постановкой», говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

«США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, которые были отменены после заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось», – подчеркнули в министерстве.

В сообщении МИДа отмечается, что факты свидетельствуют о том, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые бы восстановили санкции в отношении Ирана.

«Все, что делает Вашингтон – не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел», – подчеркнули в ведомстве.

«США полностью отдают себе отчет в том, что, выйдя в мае 2018 г. из «ядерной сделки», возобновив односторонние санкции против Тегерана и начав создавать помехи выполнению резолюции СБ ООН 2231 другими странами, они отбросили международные нормы, заданные соответствующими решениями Совета Безопасности и Уставом ООН. Теперь пытаются заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA» и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них. Но мир – не американская компьютерная игра», – добавили в МИДе.

В ведомстве отмечают, что американская авантюра с незаконным «перезапуском» санкций в отношении Ирана потерпела крах.

«Разнузданное поведение вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231 становится серьезным ударом со стороны США по авторитету СБ ООН, проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом. Это неприемлемо, причем не только для нас, но и для других членов Совета Безопасности», – подчеркнули в министерстве.

В МИДе напомнили, что еще в августе члены СБ в подавляющем большинстве «весьма определенно высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений».

«В частности, они указали, что письмо госсекретаря США Майка Помпео от 20 августа, на которое опирается Вашингтон, не может считаться «уведомлением» по смыслу резолюции СБ ООН 2231, запускающим процесс восстановления прежних резолюций. По итогам открытой дискуссии 25 августа была констатирована невозможность каких-либо действий на основе американского обращения. В сентябре эта позиция была подтверждена. Российская сторона целиком и полностью ее разделяет», – говорится в сообщении российского министерства.

«Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены – значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном. Усилия по сохранению и обеспечению устойчивой реализации СВПД будут продолжены. (…) США должны не усугублять ситуацию, а немедленно отказаться от своего курса на разрушение СВПД и подрыв резолюции СБ ООН 2231», – заключили в МИДе.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления.

Ранее в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.