В МИД России ответили на заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана

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Новому российскому супер-танкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить мировой океан? Подробности...
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Поиск врага в лице России вредит самим США

Споры о том, кто является главным противником США – Россия или Китай, раскалывают американскую элиту Михаил Метцель/ТАСС
В эпоху соперничества великих держав Китай и Россия – это стратегические конкуренты США, напомнил обывателям министр обороны Марк Эспер. Но являются ли эти страны еще и врагами Америки? Если в отношении КНР ответ скорее положительный, то в плане РФ все не так однозначно. Россия является врагом только в том случае, если США сами делают ее таковым. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Зеленский нажил новых врагов среди влиятельных евреев

Столпотворение хасидов на белорусско-украинской границе все еще сохраняется BelaPAN/Reuters
На белорусско-украинской границе перед 18 сентября, когда евреи празднуют Рош ха-Шана, еврейский Новый год, намертво застряли несколько тысяч израильских хасидов – паломников. Украина не пропустила их в Умань, где хасиды традиционно отмечают праздник. Происходящее уже переросло в международный кризис, в котором помимо Минска и Киева участвует и Израиль, и даже госсекретарь США Майк Помпео. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Газовая конкуренция России и США в Европе становится взрывоопасной

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Для Газпрома и России в целом – это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде больше не решающий аргумент при принятии решений. Подробности...
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«Северный поток – 2» стал инструментом шантажа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Запад угрожает закрыть «Северный поток – 2» в случае, если Москва не пойдет на уступки по делу Навального. Однако Москва и не пойдет – ведь в ином случае она потеряет куда больше, чем важнейший трубопровод. Подробности...
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Поляки снова опоздали, а это обидно

Сергей Лукьяненко, писатель
Как говорил Уинстон Черчилль, в годы тяжелых испытаний поляки проявляют лучшие свои качества, слетая с катушек только тогда, когда решают, что дело идет на лад. Подробности...
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    В МИД России ответили на заявление США о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана

    20 сентября 2020, 09:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Заявления США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана не соответствуют действительности и являются всего лишь «театральной постановкой», говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

    «США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, которые были отменены после заключения в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    «Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось», – подчеркнули в министерстве.

    В сообщении МИДа отмечается, что факты свидетельствуют о том, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые бы восстановили санкции в отношении Ирана.

    «Все, что делает Вашингтон – не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошел», – подчеркнули в ведомстве.

    «США полностью отдают себе отчет в том, что, выйдя в мае 2018 г. из «ядерной сделки», возобновив односторонние санкции против Тегерана и начав создавать помехи выполнению резолюции СБ ООН 2231 другими странами, они отбросили международные нормы, заданные соответствующими решениями Совета Безопасности и Уставом ООН. Теперь пытаются заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA» и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них. Но мир – не американская компьютерная игра», – добавили в МИДе.

    В ведомстве отмечают, что американская авантюра с незаконным «перезапуском» санкций в отношении Ирана потерпела крах.

    «Разнузданное поведение вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231 становится серьезным ударом со стороны США по авторитету СБ ООН, проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом. Это неприемлемо, причем не только для нас, но и для других членов Совета Безопасности», – подчеркнули в министерстве.

    В МИДе напомнили, что еще в августе члены СБ в подавляющем большинстве «весьма определенно высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений».

    «В частности, они указали, что письмо госсекретаря США Майка Помпео от 20 августа, на которое опирается Вашингтон, не может считаться «уведомлением» по смыслу резолюции СБ ООН 2231, запускающим процесс восстановления прежних резолюций. По итогам открытой дискуссии 25 августа была констатирована невозможность каких-либо действий на основе американского обращения. В сентябре эта позиция была подтверждена. Российская сторона целиком и полностью ее разделяет», – говорится в сообщении российского министерства.

    «Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены – значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном. Усилия по сохранению и обеспечению устойчивой реализации СВПД будут продолжены. (…) США должны не усугублять ситуацию, а немедленно отказаться от своего курса на разрушение СВПД и подрыв резолюции СБ ООН 2231», – заключили в МИДе.

    Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления.

    Ранее в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕСкомиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.


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