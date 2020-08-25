Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана

США не имеют права требовать от СБ ООН восстановить санкции против Ирана, заявили члены Совбеза.

Так считает подавляющее большинство стран в СБ. В ходе заседания Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР, в числе прочих прямо заявили, что не считают США в праве запускать механизм восстановления санкций, так как Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном.

Зампостпреда Франции при ООН Анна Геген заявила, что СБ ООН «не могут быть приняты никакие дальнейшие шаги» навстречу США по данному вопросу, уведомление со стороны Вашингтона о санкциях не обладает юридической силой, передает РИА «Новости».

Геген от имени Парижа, Лондона и Берлина призвала «решать нынешние проблемы, возникающие от систематического невыполнения Ираном своих обязательств в рамках СВПД, посредством диалога между всеми остающимися членами СВПД». При этом французская сторона обеспокоена тем, как прекращение оружейного эмбарго в отношении Ирана отразится на региональной безопасности.

Зампостпреда Германии при ООН Гюнтер Заутер также поддержал «мнение председателя СБ ООН о том, что так называемое уведомление от США с юридической точки зрения не имеет никакой силы». Поскольку «США больше не член СВПД и, следовательно, США не могут запустить механизм восстановления санкций», санкции против Ирана будут нелегитимными.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что «у требований США восстановить санкции ООН против Ирана нет законных оснований и что механизм восстановления санкций не должен считаться запущенным».

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана.

Резолюция 2231 содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана. Резолюция предполагает, что если будут выявлены серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из постоянных членов СБ выскажется против, санкции автоматически будут возобновлены.

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