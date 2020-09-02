Комиссия по ядерной сделке отказала США в праве требовать санкций против Ирана

США не могут инициировать восстановление санкций ООН против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, заявила глава комиссии по СВПД Хельга-Мария Шмид.

Шмид отметила, что США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и с тех пор «не участвовали ни в какой деятельности, связанной с СВПД». В связи с этим США нельзя считать участником соглашения, Вашингтон «может инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН», передает РИА «Новости».

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео передал в СБ ООН документы о намерении США начать восстановление санкций ООН против Ирана. Члены СБ ООН отказали США в праве требовать санкций против Ирана.

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