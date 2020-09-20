Брюссель указал на неспособность США вернуть санкции против Ирана

США не могут инициировать процесс восстановления санкций СБ ООН в отношении Ирана, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, который также является координатором совместной комиссии СВПД.

«Они [США] не могут считаться участником СВПД и не могут инициировать процесс восстановления санкций ООН в соответствии с резолюцией Совбеза 2231. В связи с этим обязательства по снятию санкций в соответствии с СВПД продолжают применяться», – передает заявление Борреля РИА «Новости».

Глава дипломатии Евросоюза напомнил, что Вашингтон вышел из сделки в одностороннем порядке 8 мая 2018 года и не принимал участие в связанных с этим мероприятиях.

«Как координатор совместной комиссии СВПД, я продолжу делать все возможное для сохранения и полного выполнения СВПД всеми сторонами», – сказал Боррель.

Он призвал все стороны воздерживаться от любых шагов, которые могут быть восприняты как эскалация ситуации.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления.

В МИД России заявили, что заявления США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана не соответствуют действительности и являются всего лишь «театральной постановкой». В ведомстве отметили, что факты свидетельствуют о том, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые бы восстановили санкции в отношении Ирана.

Ранее в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.