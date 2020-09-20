Генсек ООН отказался рассмотреть запрос США о санкциях против Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерреш не намерен делать какие-либо шаги в ответ на запрос США о восстановлении санкций против Ирана, поскольку в Совбезе ООН нет определенности на этот счет.

«Большинство членов Совета Безопасности написали председателю Совета, что письмо (переданное госсекретарем Майком Помпео - ред.) не является уведомлением согласно смыслу пункта 11 резолюции 2231. Председатель Совета Безопасности в августе и председатель Совета Безопасности в сентябре указали, что они не в состоянии предпринять какие-либо действия в отношении этого вопроса», – приводит РИА «Новости» письмо Гутерреша.

По его словам, есть неопределенность в отношении того, действительно ли был начат процесс восстановления санкций ООН против Ирана.

«Генеральный секретарь не в том положении, чтобы действовать так, будто такой неопределенности не существует», – говорится в письме.

Напомним, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что санкции ООН против Ирана снова вступают в силу, хотя в организации уже не раз указывали, что США не имеют права требовать их возобновления. В ответ Иран обвинил США во лжи.

В МИД России заявили, что заявления США о восстановлении ранее отмененных санкций СБ ООН в отношении Ирана не соответствуют действительности и являются всего лишь «театральной постановкой». В ведомстве отметили, что факты свидетельствуют о том, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые бы восстановили санкции в отношении Ирана.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что США не могут инициировать процесс восстановления санкций СБ ООН в отношении Ирана.

Ранее в праве требовать санкций ООН против Ирана Вашингтону отказали ЕС, комиссия по ядерной сделке, а также подавляющее большинство членов СБ ООН, поскольку США вышли из ядерной сделки.