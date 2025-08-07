Турция опровергла получение сигналов о переговорах Путина и Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам источника, турецкая сторона пока не получала конкретных сигналов о возможности переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории республики на следующей неделе, передает РИА «Новости».

Дипломатический источник отметил отсутствие подтверждений планируемой встречи, несмотря на сообщения зарубежных СМИ. По словам источника, «пока никаких конкретных сигналов нет», отвечая на вопрос о возможности переговоров на территории Турции.

Ранее Дональд Трамп заявлял о высокой вероятности скорой встречи с Владимиром Путиным, однако детали встречи еще не определены. Газета The New York Times со ссылкой на свои источники писала, что Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, а также провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее высказывал намерение обсудить с Трампом и Путиным возможность встречи в Стамбуле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прокомментировали сообщения The Times о возможной встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ранее СМИ назвали вероятные дату и место для такой встречи. Виктор Орбан заявил, что личные переговоры Путина и Трампа являются условием достижения мира на Украине.