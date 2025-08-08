Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Ограничения на КПП «Псоу» на границе Абхазии сняли
Ограничения на КПП «Псоу» сняли после угрозы атаки дронов
Пересечение госграницы через КПП «Псоу» возобновлено, после отмены введенных ранее ограничений из-за угрозы атак беспилотников.
Ограничения, действовавшие на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе Абхазии с Россией, сняты, передает ТАСС. Причиной временного введения ограничений стала угроза применения беспилотных летательных аппаратов.
Как отметили в пресс-службе СГБ Абхазии, пункт пропуска «Псоу» вновь работает в обычном режиме, а движение через госграницу полностью восстановлено. Режим пересечения границы функционирует без изменений.
В сообщении СГБ уточняется: «Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» возобновлено, режим пересечения госграницы функционирует в штатном режиме. Ограничения вводились в связи с угрозой БПЛА».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией прекратил работу из-за потенциальной угрозы применения беспилотных летательных аппаратов в районе Сочи.
Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о возможной атаке с использованием беспилотников, что также стало причиной приостановки работы контрольно-пропускного пункта на границе с Россией.
В Гагрском районе Абхазии из-за выхода из берегов реки Псоу оказались подтоплены село Сальме и пограничный пункт на границе с Россией.