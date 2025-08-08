Ограничения на КПП «Псоу» на границе Абхазии сняли

Ограничения на КПП «Псоу» сняли после угрозы атаки дронов

Tекст: Денис Тельманов

Ограничения, действовавшие на контрольно-пропускном пункте «Псоу» на границе Абхазии с Россией, сняты, передает ТАСС. Причиной временного введения ограничений стала угроза применения беспилотных летательных аппаратов.

Как отметили в пресс-службе СГБ Абхазии, пункт пропуска «Псоу» вновь работает в обычном режиме, а движение через госграницу полностью восстановлено. Режим пересечения границы функционирует без изменений.

В сообщении СГБ уточняется: «Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» возобновлено, режим пересечения госграницы функционирует в штатном режиме. Ограничения вводились в связи с угрозой БПЛА».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией прекратил работу из-за потенциальной угрозы применения беспилотных летательных аппаратов в районе Сочи.

Служба государственной безопасности Абхазии сообщила о возможной атаке с использованием беспилотников, что также стало причиной приостановки работы контрольно-пропускного пункта на границе с Россией.

В Гагрском районе Абхазии из-за выхода из берегов реки Псоу оказались подтоплены село Сальме и пограничный пункт на границе с Россией.