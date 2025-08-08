Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
В Италии заявили об отказе России проводить встречу Путина и Трампа в Риме
Corriere della Sera: Россия выступила против встречи Путина и Трампа в Риме
Власти России отказались поддержать идею проведения переговоров президентов в столице Италии, несмотря на предварительное согласие других участников.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Corriere della Sera, во время переговоров между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом обсуждалась возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в Риме.
Итальянский премьер сразу поддержала идею, и спустя несколько часов госсекретарь США Марко Рубио официально выдвинул предложение о проведении саммита в Риме на встрече советников по безопасности, где присутствовали представители Италии, Франции, США, Германии, Британии, Украины и Финляндии. Рим поддержал и Владимир Зеленский.
Однако, как отмечает Corriere della Sera со ссылкой на источники, Россия немедленно выступила против проведения встречи именно в Риме, поскольку «считает Италию страной, слишком явно выступающей на стороне Украины». Переговоры по месту встречи продолжаются, окончательное решение пока не принято.
Как писала газета ВЗГЛЯД, источник заявил, что Рим не станет местом для встречи Путина и Трампа. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил согласование договоренности о проведении переговоров между лидерами России и США в ближайшие дни. Владимир Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Дональдом Трампом.