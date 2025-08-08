В Нижнем Новгороде открылась конференция проекта «Профразвитие»

Летняя конференция «Профразвития» объединила более 200 участников из 37 регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

HR-конференция нового формата стартовала в столице Приволжья. Мероприятие объединило более двухсот молодых специалистов, студентов, HR-экспертов и лидеров профессиональных сообществ из 37 регионов России, которые прошли отбор из свыше 2,5 тыс. заявок, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В течение трех дней участники будут разрабатывать карьерные траектории, изучать современные профессии, знакомиться с инструментами работы с искусственным интеллектом, осваивать навыки эффективной самопрезентации, а также учиться готовить привлекательные резюме.

Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил: «Уверен, каждый участник уедет отсюда с новыми идеями, планами и, возможно, с первыми предложениями о работе». Нижегородская область, по словам губернатора региона Глеба Никитина, активно сотрудничает с президентской платформой, а за три сезона проекта «Профразвитие» свыше пяти тысяч жителей региона воспользовались карьерными возможностями, а 28 молодых специалистов стали победителями.

Программа конференции включает три тематических направления – «Квартал кадров», «Квартал работодателей» и «Квартал команды». Здесь проходят лекции, мастер-классы, деловые игры, мастерские по презентации и сессии открытого микрофона. Спикерами выступают представители компаний Авито, Яндекс.Практикум, Газпромбанк, Росатом, Сколково, а также эксперты в области молодежной политики, HR и корпоративного образования.

Организатором конференции выступает проект «Профразвитие» президентской платформы в партнерстве с Корпоративным университетом Правительства Нижегородской области. В числе почетных гостей открытия были представители региональной власти, образовательных и волонтерских организаций, а также крупных работодателей.