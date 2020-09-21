Эксперт предложил меры для снижения числа ДТП с участием велокурьеров

Для уменьшения количества ДТП с участием велосипедистов-курьеров необходимо обязать компании по доставки обучать своих сотрудников правилам дорожного движения, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

В Департаменте транспорта Москвы рассказали, что за последнее время возросло количество ДТП с участием велосипедов. Причем 75 % из них – курьеры служб доставки. В связи с этим в ведомстве разрабатывают рекомендации по безопасному передвижению по городу, с которыми компании должны будут ознакомить своих сотрудников.

«По моим ощущениям и общим наблюдениям, увеличение ДТП – это однозначно вина велосипедистов. Особенно, если речь идет о разносчиках еды, потому что они ездят как хотят и где хотят, совершенно игнорируя правила дорожного движения. С одной стороны, наезжают на пешеходов, с другой – часто выезжают на проезжую часть, ничего там не соблюдая», – говорит Похмелкин.

Он уверен, что в стране необходимо изменить правила для велосипедистов. По убеждению эксперта, велосипедисты должны ездить исключительно по велосипедным дорожкам, где у них есть приоритет. А разрешать движение велосипедов по тротуарам или по проезжей части, на его взгляд, категорически неправильно — там они мешают либо пешеходам, либо автомобилистам.

«Если мы хотим безопасности в этой сфере, то необходимо строить и создавать велосипедные дорожки, по которым и будут ездить велосипедисты. А во всех остальных местах, например, на тротуарах или пешеходных переходах, они должны спешиваться, а на проезжей части без крайней необходимости – им вообще нечего делать», – считает Похмелкин.

Эксперт также подчеркнул, что еще одним способом решить проблему может стать введение в компаниях, где есть курьеры, специального сотрудника, который бы обучал доставщиков ПДД.

«В каждой курьерской службе должно быть должностное лицо, отвечающие за безопасность перевозок, будь это велосипедные либо автомобильные перевозки. И в случае какого-либо происшествия, оно должно нести ответственность», – подытожил Похмелкин.

Ранее СМИ назвали пять важнейших пунктов в проекте поправок к ПДД, разработанном Минтрансом и ГИБДД и уже направленном в аналитический центр при правительстве России для вынесения заключения. Среди них, есть правила, касающиеся езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).