В Кремле сочли ангажированным заявление главы ЕК об «отравлении» Навального

Заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о предполагаемом отравлении блогера Алексея Навального является проявлением ангажированности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, комментируя слова главы ЕК о том, что инцидент с Навальным является «типичным проявлением» поведения Москвы на мировой арене, что «это такая ангажированность и абсолютное нежелание, сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом», передает ТАСС.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе (ЕС) может быть создан санкционный режим по аналогии с американским «Актом Магнитского».

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, назвать именем Навального.

Вместе с тем Россия указала ЕС на нестыковки версии об «отравлении» Навального.

Между тем в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального.

Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.