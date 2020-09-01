Премьер Белоруссии объявил о снятии темы забастовок с повестки дня

Все предприятия республики работают в штатном режиме, а тема забастовок снята с повестки дня, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Кто хочет работать, тот работает. Где люди заняты делом, времени ни на что другое не остается. Мы эту тему с повестки дня сняли. Она вбрасывается теми, кто хочет выдать желаемое за действительное», – передает его слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал Sputnik Беларусь.

При этом Головченко отметил, что все предприятия работают.

Напомним, крупнейшие предприятия Белоруссии, в том числе МАЗ, БелАЗ, МТЗ, БМЗ начали создавать Национальный стачечный комитет, его формирование может завершиться в ближайшее время.

Актив Минского тракторного завода на собрании объявил о начале забастовки 17 августа. До этого рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников БелАЗа приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.