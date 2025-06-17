Телеведущий Fox News призвал совет нацбеза США быть готовыми к заседанию

Fox News: Трамп экстренно созвал совет нацбезопасности США

Tекст: Ирма Каплан

«Мне сообщили, что президент США поужинает с главами государств «Большой семерки», а затем немедленно отправится в Вашингтон. Он попросил подготовить заседание Совета национальной безопасности в оперативном центре», – сказано в сообщении Джонса.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп преждевременно покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

До этого американский лидер сделал неоднозначный пост с призывом всех покинуть Тегеран.