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Телеведущий Fox News призвал совет нацбеза США быть готовыми к заседанию
Fox News: Трамп экстренно созвал совет нацбезопасности США
Президент США Дональд Трамп созвал Совет национальной безопасности США, чтобы провести заседание сразу же по возвращении из Канады, где он поужинает с главами G7, написал в соцсети Х телеведущий Fox News Лоуренс Джонс.
«Мне сообщили, что президент США поужинает с главами государств «Большой семерки», а затем немедленно отправится в Вашингтон. Он попросил подготовить заседание Совета национальной безопасности в оперативном центре», – сказано в сообщении Джонса.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп преждевременно покинет саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
До этого американский лидер сделал неоднозначный пост с призывом всех покинуть Тегеран.